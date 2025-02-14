Стартовал прием заявок на конкурс графического искусства «Время смыслов»

Открыт прием заявок на участие в национальном конкурсе современного графического искусства «Время смыслов».



Заявки на участие в конкурсе имени Сергея Ефремова принимаются до 6 апреля 2025 года.





Инициаторы конкурса — добровольческий отряд «Тигр» и арт-проект — журнал «Судьба». Конкурс назван в честь командира отряда, Героя России Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области 2 февраля 2025 года.





Мероприятие проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив».





К участию приглашаются авторы в возрасте от 10 лет как из России, так и из других стран, разделяющие традиционные ценности. Принимаются как новые, так и ранее созданные работы. Все конкурсные работы будут опубликованы в социальных сетях конкурса.





Каждый участник может представить до трех работ, выполненных в любой технике: от традиционной живописи и графики до цифровых произведений, включая использование инструментов искусственного интеллекта. Более того, участникам предлагается расширить понимание современного графического искусства, так как плакаты могут включать мемы, карикатуры, коллажи, наборы эмоджи, цитаты, граффити и другие форматы контента.





Имена победителей будут объявлены 18 апреля, торжественная церемония награждения состоится 24 апреля. Победители получат денежные призы.