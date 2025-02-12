В Мариинке пройдет вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Ирины Архиповой

Мариинский театр проведет мероприятие в честь 100-летия со дня рождения выдающейся певицы и педагога, народной артистки СССР Ирины Архиповой.



Вечер состоится 14 февраля и будет посвящен памяти артистки, сообщили в пресс-службе театра.





Ирина Архипова более 40 лет возглавляла жюри Международного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки. Этот конкурс стал настоящей кузницей талантов, открыв миру множество выдающихся певцов. В честь Архиповой лауреаты конкурса разных лет исполнят в Мариинском театре знаменитые песни и романсы Глинки на стихи Пушкина, Жуковского, Дельвига, Баратынского и других русских поэтов.





В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского театра: народная артистка России Ольга Кондина (ученица Архиповой по классу Московской консерватории), а также Екатерина Савинкова, Зинаида Царенко, Иван Бородулин, Мирослав Молчанов, Александр Морозов и Глеб Перязев. Фортепианную партию исполнит Ирина Соболева.









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