Стартовал конкурс на соискание президентских грантов для поддержки культурных проектов

12.02.2025

Стартовал конкурс на соискание президентских грантов для поддержки культурных проектов
Объявлен конкурс на соискание грантов президента РФ для поддержки значимых культурных и художественных проектов.

Сбор заявок и документов на гранты осуществляется с 10 февраля по 18:00 25 апреля 2025 года.

Гранты президента России для поддержки значимых культурных и художественных проектов присуждаются ежегодно на конкурсной основе.

Конкурс открыт для всех желающих и направлен на поддержку проектов, способствующих укреплению культурных ценностей, формированию единого культурного пространства, сохранению культурного наследия и продвижению достижений в области культуры и искусства России. Особое внимание уделяется проектам, противодействующим идеологии терроризма и экстремизма.

Победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты в сфере музыки, музейного и библиотечного дела, театра, хореографии, цирка, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и кинематографии в 2026 году.

Подробные условия конкурса, требования к участникам и список необходимых документов опубликованы на официальном сайте Министерства культуры России.


Фото: пресс-служба Кремля