Стартовал конкурс на соискание президентских грантов для поддержки культурных проектов

Объявлен конкурс на соискание грантов президента РФ для поддержки значимых культурных и художественных проектов.





Сбор заявок и документов на гранты осуществляется с 10 февраля по 18:00 25 апреля 2025 года.



Гранты президента России для поддержки значимых культурных и художественных проектов присуждаются ежегодно на конкурсной основе.





Конкурс открыт для всех желающих и направлен на поддержку проектов, способствующих укреплению культурных ценностей, формированию единого культурного пространства, сохранению культурного наследия и продвижению достижений в области культуры и искусства России. Особое внимание уделяется проектам, противодействующим идеологии терроризма и экстремизма.





Победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты в сфере музыки, музейного и библиотечного дела, театра, хореографии, цирка, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и кинематографии в 2026 году.





Подробные условия конкурса, требования к участникам и список необходимых документов опубликованы на официальном сайте Министерства культуры России.









Фото: пресс-служба Кремля











