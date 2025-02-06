Детскую школу искусств в Филимонковском районе Москвы достроят в 2025 году

Детская школа искусств в Филимонковском районе Москвы будет достроена в 2025 году, говорится в сообщении департамента культуры столицы.



Отмечается, что в новом здании предусмотрены возможности не только для комплексного обучения детей, но и для организации концертов, конференций и выставок.



«Площадь будущей школы искусств в поселке Московский составит восемь тысяч квадратных метров. На текущий момент готовность объекта составляет 95 процентов. Уже полностью выполнены работы по устройству монолитных конструкций, строительству кровли, фасадов, прокладке наружных инженерных сетей. Ведется монтаж внутренних инженерных систем, производится чистовая отделка помещений. Весной благоустроим прилегающую территорию», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.



Сообщается, что в новом здании школы смогут обучаться более 2,5 тысячи ребят.



Здание школы будет включать большой и малый концертные залы, библиотеку, художественные классы с печами для обжига, музыкальные кабинеты, классы для дошкольников, студию звукозаписи, хореографические залы, костюмерные, выставочные пространства, кафе.









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