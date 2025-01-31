В Москве прошло пленарное заседание XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Темой чтений стало «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».«Ежегодно чтения становятся важным церковно-общественным форумом в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Мероприятие традиционно объединяет представителей государственной власти, религиозных лидеров, научное сообщество, интеллигенцию, общественные организации и всех неравнодушных к вопросам культуры и будущего нашей страны», — отметила министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове участникам чтений.Участниками встречи стали более 5 тысяч человек, в том числе члены Священного Синода, Высшего Церковного Совета, архиереи Русской православной церкви, представители Поместных православных церквей, органов власти, российских и зарубежных вузов.