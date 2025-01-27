Большой театр планирует восстановить балеты «Жар-птица» и «Петрушка»

27.01.2025

Большой театр планирует восстановить балеты «Жар-птица» и «Петрушка»
В Большом театре России (ГАБТ) планируют восстановить балеты «Жар-птица» и «Петрушка» Игоря Стравинского.

Об этом рассказал народный артист России Андрис Лиепа, передает ТАСС.

«В этом году, скорее всего, в конце сезона директор Большого театра Валерий Абисалович Гергиев хочет восстановить „Петрушку“ и „Жар-птицу“, а также сделать вечер Стравинского», — приводит агентство слова Лиепы.

Артист отметил, что одной из главных задач станет восстановление балета с оригинальными декорациями.

Лиепа добавил, что хотел бы также перенести в Большой театр «Шахеразаду», и такую возможность обсуждал с Гергиевым.


Фото: Pixabay.com