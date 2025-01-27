В Москве пройдет творческий вечер в честь 100-летия со дня рождения Плисецкой

27.01.2025

В Москве пройдет творческий вечер в честь 100-летия со дня рождения Плисецкой
В Москве пройдет творческий вечер в честь 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Майи Плисецкой.

Как рассказал народный артист России Андрис Лиепа, вечер состоится 20 ноября в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ).

«И это год юбилейный, я буду делать вечер, посвященный 100-летию [со дня рождения] Майи Михайловны Плисецкой. <...> 20 ноября будет такой вечер в Большом театре», — приводит агентство ТАСС слова артиста.

Лиепа добавил, что Родион Щедрин сам попросил его стать режиссером концерта.


Фото: газета "Культура"