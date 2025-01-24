Аргентинский певец Хосе Кура признался, что ощутил в России любовь и единение

Аргентинский оперный певец Хосе Кура поделился своими впечатлениями о России, отметив, что ощутил здесь настоящую братскую любовь и дружбу. На пресс-конференции, посвященной закрытию международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, организованного Хиблой Герзмава, он рассказал о своем первом визите в страну в условиях военных действий.





Кура отметил, что, приезжая в Россию, он не знал, чего ожидать. Однако его поразило количество любви и единства, которые он встретил здесь. Певец подчеркнул, что, хотя ранее бывал в России много раз, в этот раз почувствовал подлинное братство.





Хибла Герзмава, создатель и художественный руководитель конкурса, пожелала всем лауреатам успешного выступления на гала-концерте, посвященном закрытию мероприятия. Она выразила радость по поводу успешного проведения конкурса в Театре Станиславского и Немировича-Данченко и отметила важность приглашения высококвалифицированного жюри для данного события.





Международный конкурс проходил в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко с 14 по 24 января. Хосе Кура выступал в качестве члена жюри на мероприятии.









Фото: YouTube