Ушел из жизни французский режиссер Бертран Блие

На 86-м году жизни скончался французский кинорежиссер, актер, писатель Бертран Блие.



О кончине кинематографиста сообщили его родственники, передает агентство AFP.



Бертран Блие начал карьеру в кино с фильма «Гитлер? Не знаю». Широкая известность к режиссеру пришла в 1970-е годы после выхода фильма «Вальсирующие».



Блие также снял картину «Приготовьте носовые платки», удостоенную «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



Бертран Блие также снял фильмы «Мужчина моей жизни», «Спасибо, жизнь», «Слишком красива для тебя» и другие ленты.









Фото: Pixabay.com