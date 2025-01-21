Ушел из жизни французский режиссер Бертран Блие

О кончине кинематографиста сообщили его родственники.
Показ пройдет 29 января в Большом зале «Художественного».
Фильм рассказывает историю маленькой обезьянки, потерявшей семью и отправившейся в опасное путешеств...
Выставка открылась 21 января в Парадных сенях Главного здания Исторического музея.
Главную роль исполняет Любовь Аксенова.
О кончине кинематографиста сообщили его родственники.
Показ пройдет 29 января в Большом зале «Художественного».
Фильм рассказывает историю маленькой обезьянки, потерявшей семью и отправившейся в опасное путешеств...
Выставка открылась 21 января в Парадных сенях Главного здания Исторического музея.
Главную роль исполняет Любовь Аксенова.
Гитарные партии Джона Сайкса украшали композиции рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake.
На официальном сайте музея было представлено 14 художественных, документальных и анимационных фильмо...
В конкурсе будут соревноваться 19 картин.
Мероприятие пройдет с 26 по 30 января по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ...
Актер номинирован за роль Игоря в фильме Шона Бейкера «Анора».
Торжественная церемония награждения состоится 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ.
Главные роли исполнят Мария Ширинкина, Андрей Ермаков и Мария Буланова.
Выставка откроется в Красногорском филиале Музея Победы.
Глава государства отметил творческий талант Харатьяна, его широкие возможности в искусстве.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается сроком на 5 лет.
Мероприятие пройдет 25 января в Малом концертном зале им. И.В. Шпиллера в рамках Фестиваля Дмитрия Ш...
Книга была переиздана из-за систематизации архива скита, чудом сохранившегося после пожара 1958 года...
Участие в церемонии примут вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры России Ольга Любимова.
Наставниками участников будут Баста, Полина Гагарина и Хибла Герзмава.
21.01.2025