Ушел из жизни французский режиссер Бертран Блие

21.01.2025

Ушел из жизни французский режиссер Бертран Блие
На 86-м году жизни скончался французский кинорежиссер, актер, писатель Бертран Блие.

О кончине кинематографиста сообщили его родственники, передает агентство AFP.

Бертран Блие начал карьеру в кино с фильма «Гитлер? Не знаю». Широкая известность к режиссеру пришла в 1970-е годы после выхода фильма «Вальсирующие».

Блие также снял картину «Приготовьте носовые платки», удостоенную «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Бертран Блие также снял фильмы «Мужчина моей жизни», «Спасибо, жизнь», «Слишком красива для тебя» и другие ленты.


Фото: Pixabay.com