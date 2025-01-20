Жанна Алексеева раскрыла, когда откроется отбор по программе «Земский работник культуры»

20 января в Казани состоялось заседание Координационного совета Министерства культуры Российской Федерации, где статс-секретарь и заместитель Министра культуры Жанна Алексеева рассказала о старте программы «Земский работник культуры». Программа действует с 1 января 2025 года и направлена на поддержку работников культуры, переезжающих в регионы Дальнего Востока, Новороссии и Донбасса, а также в другие регионы России.





Алексеева уточнила, что для работников культуры предусмотрена финансовая поддержка в размере 2 миллионов рублей для переехавших в регионы Дальнего Востока и 1 миллион рублей для тех, кто выберет другие регионы. По итогам 2025 года ожидается привлечение более 1100 специалистов в сферу культуры.





Замминистра отметила, что финансовые выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц, поскольку изменения были внесены в Налоговый кодекс в ноябре 2024 года. Она анонсировала, что единой датой старта конкурсного отбора по программе станет 15 апреля 2025 года. В указанный период, с 15 апреля по 15 июля, будет проходить прием документов. Все компенсационные выплаты планируется осуществить до 1 ноября 2025 года.





Сейчас каждый регион формирует перечень вакантных должностей на 2025 год, подчеркивая, что до 1 марта нужно утвердить данный список. Все заявки работники должны отправлять в министерство культуры соответствующего региона.





Жанна Алексеева пояснила, что работник самостоятельно определит, куда будут направлены средства единовременной выплаты, что не регламентируется программой. Она сообщила о возможности дополнительных мер поддержки от регионов, таких как предоставление жилья или компенсация арендной платы, а также премий для молодых специалистов.





Кроме того, она акцентировала внимание на том, что перечень вакантных должностей формируется исходя из мониторинга вакансий в образовательных и культурных учреждениях региона, с учетом всех местных особенностей. Замминистра подчеркнула, что не допускается формальный подход в отборе вакансий для программы. Важно, что работники могут участвовать в программе даже если они остаются в своем регионе, например, переезжая из города в сельскую местность. Жители, получившие соответствующее образование и вернувшиеся в родное село, также могут претендовать на выплаты при условии, что соответствующая вакансия включена в перечень.









Фото: Минкультуры России