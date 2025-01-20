В Русском музее можно будет потрогать картину «Витязь на распутье»

В рамках выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» в корпусе Бенуа Русского музея появился уникальный тактильный макет картины «Витязь на распутье». Эта интерактивная инициатива направлена на создание нового опыта взаимодействия с произведениями искусства для незрячих и слабовидящих людей. Тактильные макеты помогают им глубже понять и оценить культурное наследие.





Макет располагается в непосредственной близости от оригинала картины и сопровождается тифлокомментарием, доступным для прослушивания на сайте izi.TRAVEL. Для этого достаточно отсканировать QR-код. Тифлокомментирование предоставляет незрячим посетителям возможность составить полное представление о художественном произведении, ощутив его детали и контекст. Создание макета осуществил Отдел обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи, что стало важным шагом в межмузейном сотрудничестве в области инклюзии.





Русский музей уже имеет опыт работы с тактильными макетами. В Строгановском дворце была открыта специальная «Тактильная галерея». Кроме того, тактильные макеты зданий и прилегающих территорий представлены в Михайловском, Мраморном и Строгановском дворцах. Среди экспонатов Михайловского замка можно найти тактильные копии Большой императорской короны Российской империи, а также скульптурные портреты императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. В 66-м зале Корпуса Бенуа к оригиналу скульптуры «Демон» Михаила Врубеля также добавили тактильный макет, что подчеркивает важность доступности искусства для всех слоев населения.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея