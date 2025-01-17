Кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер» начал прием заявок

Международный открытый кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер» объявил о начале приёма заявок.





Смотр пройдет 11 по 15 марта в Омске и Омской области и будет транслироваться онлайн в России и за её пределами. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Омской области.





Президент фестиваля, режиссёр, продюсер и руководитель международного медиапроекта «Свидание с Россией» Александр Ильин отметил, что символом фестиваля является

памятник труженикам тыла, установленный в Омске в 2010 году в честь 65-летия Великой Победы.





«Памятник запечатлён на почётных призах нашего фестиваля, которые получают победители. Нынешний год – год 80-летия Победы, и фестиваль пройдёт под знаком этого величайшего события. Мы готовим интересные тематические программы, показы, встречи. Убеждён, что важная тема защиты Отечества будет в полной мере отражена в конкурсных фильмах. Российские кинематографисты, продолжая дело своих знаменитых предшественников, снимают пронзительные, умные, интересные фильмы о значимых событиях отечественной истории и людях, которыми гордится наша страна. Также будет представлена международная программа», - рассказал Ильин.





Приём заявок на участие в конкурсных программах фестиваля открыт по разделам: игровое полнометражное кино, документальное кино, научно-популярное кино и анимационное кино. Принимаются документальные и научно-популярные фильмы, снятые в 2023–2025 годах и имеющие хронометраж не более 60 минут.





Заявки принимаются до 10 февраля 2025 года.









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