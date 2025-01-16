Выставка костюмов из фильма «Злой город» открылась в метро Москвы

На станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка костюмов из нового фильма «Злой город». В церемонии открытия приняли участие продюсер и режиссер картины Константин Буслов, а также один из актеров, исполнивший роль Лютобора, Владимир Любимцев.





Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что цель этой выставки состоит в развитии Московского метрополитена как культурной площадки. Он добавил, что данный проект представляет собой первую выставку в этом году на Сокольнической линии метро. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией до 3 февраля включительно.





Ранее стало известно, что главную роль в фильме «Злой город» сыграла дочь вице-премьера России Леонела Мантурова. Ей достался персонаж по имени Весняна.









Фото: YouTube