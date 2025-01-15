Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко

По информации издания, о причинах смерти актера сообщила его двоюродная сестра Варвара. Родственница актера сообщила, что 57-летнему Бойко сделали операцию, после которой он около месяца находился в реанимации.Олег Бойко родился 5 апреля 1967 года, окончил Горьковское высшее военное училище тыла, Ярославский театральный институт им. Горького, академию им. Плеханова. Бойко служил в Рыбинском театре драмы, в конце 1980-х начал сниматься в кино.Актер сыграл роли в проектах «Морозов», «Мент в законе 8», «Пятницкий. Глава третья», «Особый случай», «Десять стрел для одной», «Балабол 3», других фильмах. Всего в кинобиографии актера участие в более чем 50 проектах.