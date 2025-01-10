Умер актер театра и кино Михаил Левченко

На 73-м году жизни скончался актер Ярославского камерного театра, заслуженный артист России Михаил Левченко. Об этом сообщила пресс-служба театра.





В официальном заявлении с печалью отметили, что Левченко был не только замечательным актером, но и дорогим другом для многих. Его яркие образы на сцене, харизматичность и энергетика завораживали зрителей. Многие зрители приходили в театр именно ради просмотра выступлений Михаила.





Левченко запомнился не только в театре, но и в кино, где снялся в 69 фильмах. Он исполнил роли в таких популярных сериалах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Ростов», «Чужая стая», «Куба», «Практика», а также в кинофильмах «Небесная команда» и «Мусорщик». В сообщении подчеркивается, что Михаил Левченко останется в памяти как джентльмен, человек чести, уникальный актер и верный друг.





Актер родился в Тюмени и закончил театральный курс при Тюменском драматическом театре. Он работал в различных театрах, включая драматический театр в Советске, Калужский драматический и театры Ярославля, в том числе ТЮЗ и Театр имени Федора Волкова. С 2000 года Михаил Левченко стал частью Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова.









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