В Ставропольском крае сняли трехсерийный фильм о Кавказе

В этом году на экраны вышел трехсерийный фильм «Российский Кавказ. Три века созидания». Съемки картины проходили в различных локациях, включая Ставропольский край, сообщает издание «Кавказ сегодня».





Команда «Кавказ сегодня» работала над созданием фильма, который рассказывает о совместной истории Руси и Северного Кавказа, начиная с свадьбы Ивана Грозного с кабардинской княжной Марией Темрюковной и до современности. Основные съемки проходили в Москве, Ставрополе, Пятигорске, Георгиевске, Кисловодске, Дербенте и Владикавказе. Более 50 специалистов из Северо-Кавказского федерального округа и других регионов России представили свои знания в качестве спикеров.





Проект получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, в этом году издательство также презентовало документальные фильмы «Народы России: легенды Табасарана» и «Горские евреи: свои среди своих», которые стали победителями всероссийских конкурсов.









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