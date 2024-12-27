Путин присвоил Боярскому медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.





В указе президента отмечается, что награда была вручена Боярскому за его значимый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность. Михаил Боярский, известный своими выдающимися ролями в театре и кино, продолжает радовать зрителей проектами с его участием.





Ранее президент поздравил артиста с юбилеем. Актеру театра и кино исполнилось 75 лет 26 декабря.









Фото: Kremlin.ru