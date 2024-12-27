Путин присвоил Боярскому медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин присвоил Боярскому медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

27.12.2024

Президент России Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента отмечается, что награда была вручена Боярскому за его значимый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность. Михаил Боярский, известный своими выдающимися ролями в театре и кино, продолжает радовать зрителей проектами с его участием.

Ранее президент поздравил артиста с юбилеем. Актеру театра и кино исполнилось 75 лет 26 декабря.


Фото: Kremlin.ru