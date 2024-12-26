Умер народный сказитель Алтая, заслуженный работник культуры России Таныспай Шинжин

С печальным известием о кончине заслуженного работника культуры России, члена Союза писателей РФ и народного сказителя Таныспая Боксуровича Шинжина выступил портал «Новости Горного Алтая». Шинжин скончался на 91-м году жизни.





Творческая деятельность Шинжина сосредоточилась на исследовании и сборе устного народного творчества алтайцев. Он издал более 20 книг как на алтайском, так и на русском языках.





Кроме того, писатель написал свыше 300 научных статей, которые охватывают различные аспекты изучения алтайского фольклора. Его вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия региона остается неоценимым.









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