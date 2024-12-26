Умер народный сказитель Алтая, заслуженный работник культуры России Таныспай Шинжин

Посетить выставку можно будет до 16 февраля.
Актер театра и кино скончался в 77 лет.
Проект организован при поддержке «Роснефти».
Мемориальная доска украсила стену дома на улице Ивана Пырьева.
Главные роли в ледовом шоу исполнили Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацапалов, Повилас Ва...
Посетить выставку можно будет до 16 февраля.
Актер театра и кино скончался в 77 лет.
Проект организован при поддержке «Роснефти».
Мемориальная доска украсила стену дома на улице Ивана Пырьева.
Главные роли в ледовом шоу исполнили Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацапалов, Повилас Ва...
Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что среди заинтересованных сторон есть и страны Латинской Америк...
В основе музыкальной драмы лежит фильм «Баллада о солдате».
Проект «О Родине, о жизни, о себе» является актом солидарности музея с белгородскими коллегами и жит...
Член Союза писателей России скончался на 91-м году жизни.
Трансляцию 31 декабря проведет Первый канал.
Министр культуры России уточнила, что в утвержденный список вошли связанные с сохранением традиционн...
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Президент России пожелал актеру театра и кино здоровья и вдохновения.
В фильме сыграли Олег Газманов, Ефим Петрунин, Анна Хилькевич, Иван Охлобыстин и другие знаменитости...
Бурятский фестиваль направит средства на организацию и проведение мероприятия в 2025 году.
Писатель, переводчик и актер ушел из жизни 23 декабря.
Торжественное открытие обновленных выставочных залов состоялось во Владивостоке 26 декабря.
Икона передана в реставрационные мастерские ВХНРЦ им. Грабаря.
Публике Тихвина балет будет представлен в классической версии — в оформлении выдающегося художника С...
Над постановкой «Мифы и легенды Древней Руси» работают режиссер Олег Тополянский, актеры Сергей Чони...
26.12.2024