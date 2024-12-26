Умер народный сказитель Алтая, заслуженный работник культуры России Таныспай Шинжин

26.12.2024

Умер народный сказитель Алтая, заслуженный работник культуры России Таныспай Шинжин
С печальным известием о кончине заслуженного работника культуры России, члена Союза писателей РФ и народного сказителя Таныспая Боксуровича Шинжина выступил портал «Новости Горного Алтая». Шинжин скончался на 91-м году жизни.

Творческая деятельность Шинжина сосредоточилась на исследовании и сборе устного народного творчества алтайцев. Он издал более 20 книг как на алтайском, так и на русском языках.

Кроме того, писатель написал свыше 300 научных статей, которые охватывают различные аспекты изучения алтайского фольклора. Его вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия региона остается неоценимым.


Фото: Pixabay.com