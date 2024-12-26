Музыкальный фильм «Новогодний экспресс» появится на Rutube 30 декабря

Музыкальный фильм «Новогодний экспресс» с участием таких артистов, как Ефим Петрунин, Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Олег Газманов, выйдет на видеохостинге Rutube 30 декабря. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Rutube.





Сюжет картины рассказывает о главном герое Вите, которого сыграл Ефим Петрунин. Он без билета проникает на поезд, стремясь добраться до семьи и встретить Новый год с женой и сыном. Начальник поезда, роль которого исполняет Иван Охлобыстин, следует правилам и пытается задержать нарушителя. Витя находит поддержку у проводницы, сыгранной Анной Хилькевич, верящей в новогодние чудеса.





Особое внимание в фильме уделено военнослужащим, которые также мечтают встретить праздник с близкими. Генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров объяснил, что эта идея возникла в ответ на запрос зрителей, стремящихся увидеть отражение реальности в художественных проектах.





Режиссер Эльдар Шарифф рассказал, что вдохновлялся советским фильмом «Поезд идет на восток». Он отметил, что проект создан для передачи атмосферы душевного праздника и поддержки. По мнению Шариффа, «Новогодний экспресс» стал историей о семье, любви и надежде на воссоединение.





В фильме также сыграли Олег Газманов, Екатерина Моргунова, Юта и другие артисты. Съемки проходили на новой площадке «Москино», открывшейся в сентябре этого года.









Фото: Pixabay.com