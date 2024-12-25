Денис Мацуев выступил с сольным концертом в Сириусе

В репертуар Малого зала уже вошли две постановки.
Картина называется «Концерт в Выборгском замке».
Пианист исполнил «Времена года» Петра Чайковского.
Трансляцию проведет телеканал НТВ.
Новогоднее мероприятие состоялось при поддержке Минкультуры России и ФГБУК «Росконцерт».
В репертуар Малого зала уже вошли две постановки.
Картина называется «Концерт в Выборгском замке».
Пианист исполнил «Времена года» Петра Чайковского.
Трансляцию проведет телеканал НТВ.
Новогоднее мероприятие состоялось при поддержке Минкультуры России и ФГБУК «Росконцерт».
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25.12.2024