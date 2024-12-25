Денис Мацуев выступил с сольным концертом в Сириусе

25 декабря в университете «Сириус» состоялся сольный концерт пианиста Дениса Мацуева, который стал частью Новогоднего музыкального фестиваля. В программе вечера артист представил один из самых известных фортепианных циклов Петра Чайковского — «Времена года».





Во второй части концерта Мацуев удивил зрителей импровизациями. Пианист исполнил произведения, которые часто звучат на бис.





Ведущим мероприятия выступил Артем Варгафтик, известный музыкальный критик и телеведущий. Он дважды удостаивался премии «ТЭФИ».









Фото: Минкультуры России