Денис Мацуев выступил с сольным концертом в Сириусе

25.12.2024

Денис Мацуев выступил с сольным концертом в Сириусе
25 декабря в университете «Сириус» состоялся сольный концерт пианиста Дениса Мацуева, который стал частью Новогоднего музыкального фестиваля. В программе вечера артист представил один из самых известных фортепианных циклов Петра Чайковского — «Времена года». 

Во второй части концерта Мацуев удивил зрителей импровизациями. Пианист исполнил произведения, которые часто звучат на бис. 

Ведущим мероприятия выступил Артем Варгафтик, известный музыкальный критик и телеведущий. Он дважды удостаивался премии «ТЭФИ».


Фото: Минкультуры России