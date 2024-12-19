Большой театр пополнит репертуар оперой Стравинского «Похождения повесы»

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) включит в репертуар оперу Игоря Стравинского «Похождения повесы» в постановке Бориса Покровского.



Премьерные показы пройдут с 19 по 22 декабря 2024 года на Камерной сцене имени Б. А. Покровского.



За дирижерским пультом будет Айрат Кашаев, режиссером выступит Эдем Ибраимов. В постановке также участвуют Юлия Акс, Евгений Подъездников, Екатерина Миронова, Александр Критский и Павел Сучков.



Опера «Похождения повесы» впервые была представлена публике в 1978 году. Идея оперы возникла в 1947 году, когда композитор увидел цикл гравюр Уильяма Хогарта «Похождения повесы». Либретто было написано Уистоном Оденом и Честером Коллманом, а музыка завершена в 1951 году. Мировая премьера состоялась в театре La Fenice в Венеции 11 сентября 1951 года.



На российской сцене опера впервые была представлена в Камерном театре Бориса Покровского 11 мая 1978 года. Спектакль стал визитной карточкой театра и был отмечен за оригинальную трактовку и эмоциональную насыщенность.



Режиссер Эдем Ибраимов отметил, что новая постановка будет близка к оригиналу.



«Я воспроизвожу те же задачи, что ставил Покровский, и хотя я не имею права менять мизансцены, но могу и обязан освежить их, наполнить современным мироощущением, задать эмоциональную и интонационную трактовку», — сказал постановщик.





Фото: газета «Культура»