Кинокритики назвали проект «Трасса» лучшим сериалом 2024 года

Фильм «Трасса» признан лучшим сериалом 2024 года по итогам исследования портала «Кино-Театр.Ру».





Опрос был проведен среди 25 профессиональных кинокритиков. Сериал «Трасса» онлайн-кинотеатра Okko набрал наибольшее количество голосов, заняв первое место в рейтинге.





На втором месте оказался сериал «Дайте шоу», который вышел на платформах «Иви» и Kion. Он получил восемь упоминаний и четыре первых места.





Третье место досталось сериалу «Последний богатырь. Наследие» от платформы Start. Он получил семь упоминаний и два первых места.





В первую десятку также вошли сериалы: «Дети перемен» (Start, Wink), «Она такая классная» (Kion), «Лихие» (Okko, Start), «Преступление и наказание» («Кинопоиск»), «Юг» (Okko), «Калимба» (Okko) и «Первый номер» (Kion).





Лидером по количеству успешных проектов в 2024 году стал онлайн-кинотеатр Okko, который представил пять сериалов из первой десятки. Платформа Start также заняла высокое место, выпустив три сериала, вошедших в первую пятерку рейтинга.









Фото: кадр из сериала "Трасса"