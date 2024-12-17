Делегация Минкультуры России посетила Луганскую Народную Республику

Заместитель министра культуры России Жанна Алексеева, директор департамента правового регулирования Ольга Скрипченко и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда провели рабочее совещание с представителями минкультуры Луганской Народной Республики и руководителями культурных учреждений региона.





На встрече Жанна Алексеева представила федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Участники совещания также подвели итоги реализации национального проекта «Культура» в ЛНР, акцентировав внимание на успешной модернизации библиотек, уточнили в Минкультуры России.





Алексеева отметила, что с конца 2023 года осуществляется модернизация библиотек в рамках национального проекта «Культура». По состоянию на сегодняшний день в республике обновлены все библиотеки, запланированные к запуску до конца 2024 года, последняя из которых открылась в городе Стаханов. В новых регионах модернизировали уже 18 библиотек, и до конца года ожидается открытие еще 10 обновленных учреждений. На эти цели из федерального бюджета выделили более 270 миллионов рублей. Она добавила, что работа по модернизации продолжится в следующем году в рамках нацпроекта «Семья».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал