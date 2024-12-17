Умерла актриса из фильмов Педро Альмодовара Мариса Паредес

Испанская актриса Мариса Паредес скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщила Академия кинематографических искусств и наук Испании.





Академия отметила, что испанское кино потеряло одну из своих самых выдающихся актрис. Паредес оставила после себя впечатляющую галерею кинообразов: зрители увидели ее более чем в 75 фильмах. За свою жизнь она успела поработать с известным режиссером Педро Альмодоваром.





Мариса Паредес родилась в Мадриде в 1946 году и дебютировала на большом экране в 1960 году. Среди ее наиболее известных работ выделяются такие фильмы, как «Высокие каблуки» (Tacones lejanos, 1991), «Все о моей матери» (Todo sobre mi madre, 1999), «Хребет дьявола» (El espinazo del diablo, 2001) и «Кожа, в которой я живу» (La piel que habito, 2011).





С 2000 по 2003 год актриса занимала пост председателя испанской киноакадемии. В 2018 году она получила премию Goya за значительный вклад в развитие кинематографа.









Фото: Pixabay.com