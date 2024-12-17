В Москве прошел форум «Культурный код и традиционные ценности в креативных индустриях»

10 декабря в Музее-театре «Булгаковский дом» состоялся форум, посвященный культурным кодам и традиционным ценностям в креативных индустриях. Специалисты из разных областей креативного сектора собрались для обсуждения вопросов продвижения продуктов, которые отражают основные ценности нашего общества.





В форуме приняла участие Вероника Коржевская, художник, режиссер и общественный деятель, выступившая с инициативой создания национальной платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ.РФ. Эксперты обменялись мнениями не только по актуальным темам, но и поделились опытом, основанным на собственных проектах.





Наталья Склярова, исполнительный директор Музея-театра «Булгаковский дом», рассказала о том, как возник музей и какие трудности он преодолел на своем пути. Она отметила, что дом на Большой Садовой в Москве, где жил Михаил Булгаков, знаменит своими жильцами, и «Булгаковский дом» объединил их судьбы. Расширяя булгаковскую тематику, музей смог увеличить свою аудиторию и добиться коммерческого успеха, работая над сохранением культурного наследия.









Фото: Предоставлено пресс-службой Artists