В Санкт-Петербурге прошла специализированная сессия проекта «Музейные маршруты»

В Санкт-Петербурге состоялась специализированная сессия проекта «Музейные маршруты», на которой руководители пресс-служб федеральных музеев обсудили стратегии продвижения музейных инициатив и подвели итоги основных PR-кампаний текущего года.





На встрече рассматривались успешные подходы к продвижению выставок-блокбастеров Русского музея, Третьяковской галереи и центра «Росизо». Участники обсуждали международное сотрудничество Бахрушинского музея, партнерские проекты Государственного исторического музея, а также современные визуальные решения, применяемые Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и Эрмитажем. Также особое внимание уделили секретам успеха Музея архитектуры имени Щусева, который стал победителем первой Национальной премии имени Лихачева в категории «PR-кампания музея».





В рамках сессии прошли блиц-презентации успешных PR-практик из Санкт-Петербурга, а также выступления экспертов компании VK и представителей мастерской РИА Новости, выступившей в качестве информационного партнера проекта.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал