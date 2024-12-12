Гендиректор Русского музея Манилова представила выставочный план на 2025 год

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова поделилась планами на следующий год, сообщив о более чем 30 выставках, которые пройдут не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Об этом информирует пресс-служба Минкультуры.





Одним из ключевых проектов станет грандиозная выставка «Наш авангард», в которую войдут более 400 произведений именитых отечественных мастеров начала XX века. Эта выставка впервые в таком объеме представит уникальное явление русского и мирового искусства. Значимые работы таких художников, как Казимир Малевич, Василий Кандинский и Марк Шагал, будут сопровождаться редкими документами, которые подробно расскажут о их творческом пути.





Алла Манилова также анонсировала крупный проект «Русская традиция», который познакомит с высшими достижениями национального искусства и расскажет о истории и ценностях русского народа. Эта экспозиция охватит семь столетий развития отечественной художественной культуры с XIV по XX век. Более 500 шедевров, в том числе работы Левицкого, Малявина и Поленова, а также изделия народных промыслов, продемонстрируют важность русской традиции в сохранении культурного кода нации.





В мае 2024 года откроется выставка «Страна Побед», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Экспозиция расскажет о достижениях России с древнейших времен, включая подвиги Александра Невского и успехи Александра Суворова, а также о разгроме немецких войск в 1945 году. Через произведения живописи, графики, скульптуры и редкие архивные материалы посетители смогут познакомиться с выдающимися полководцами и важными событиями из истории страны.





В следующем году музей представит также выставки, посвященные знаменитым художникам Михаилу Нестерову и Ивану Айвазовскому. Проект «Душа народа» покажет более 200 работ Нестерова, отражающих глубину человеческого духа, а выставка «Айвазовский и великие русские маринисты» объединит лучшие морские пейзажи мастера с творениями его современников.





Русский музей впервые запланировал выставку «Хрупкая гармония», посвященную русской стеклянной скульптуре. Экспозиция продемонстрирует эволюцию работ отечественных мастеров от портретов Веры Мухиной до современности. Кроме того, посетители смогут узнать о новых формах изобразительного искусства на выставке «Ассамбляж, объект, инсталляция», размещенной в залах Мраморного дворца.





Любители истории смогут посетить выставку исторических портретов, в которой будут представлены более 100 произведений XVIII–XIX веков, включая образы российских императоров и государственных деятелей. После завершения экспозиции она станет основой первой в России Национальной портретной галереи в Инженерном замке.





Русский музей продолжит активную выставочную деятельность и за пределами Санкт-Петербурга. После окончания работы в северной столице выставка «Русская традиция» отправится в Рязань. Проект, приуроченный к 125-летию Дейнеки, будет представлен жителям Тулы и Рязани, шедевры Левитана покажут в Ярославле, а Кемерово и Звенигород примут знаковые полотна Шишкина. Коллекция Русского музея также будет выставлена за рубежом; в Художественном музее Чэнду в Китае пройдет выставка «Русский авангард».





К 50-летию города Когалыма в Культурно-выставочном центре Русского музея откроется проект «Широка страна моя родная». Экспозиция представит произведения отечественных художников XIX–XX веков, отражающие красоту России и разнообразие регионов. В Новосибирске, Красноярске и Омске пройдет выставка «Россия Валентина Серова», которая познакомит зрителей с работами мастера различных жанров, включая его известные портреты и историческую живопись.









Фото: Минкультуры России