Жюри фестиваля «Дни короткометражного кино» возглавил Евгений Герасимов

Главой жюри кинофестиваля «Дни короткометражного кино» стал народный артист России Евгений Герасимов, передает пресс-служба фестиваля.



Другими членами жюри смотра станут актер театра и кино, режиссер и сценарист Антон Филипенко, режиссер, продюсер Андрей Богатырев, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова), основатель кинодистрибуционной компании Indian Films в России и компании Zakaria Entertainment (Индия) Назим Тасин, главный редактор платформы Okko Кристина Ширшова; генеральный директор «Монументал Пикчерс», продюсер «Монументал Вижн» Полина Шлихт (Россия-Германия).



«Дни короткометражного кино» пройдут с 14 по 21 декабря в Москве. Центральной площадкой смотра станет кинотеатр Музея Москвы.



В короткий список смотра включены 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 премьерных нейросетевых фильмов из разных стран.









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