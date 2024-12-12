Жюри фестиваля «Дни короткометражного кино» возглавил Евгений Герасимов

12.12.2024

Жюри фестиваля «Дни короткометражного кино» возглавил Евгений Герасимов
Главой жюри кинофестиваля «Дни короткометражного кино» стал народный артист России Евгений Герасимов, передает пресс-служба фестиваля.

Другими членами жюри смотра станут актер театра и кино, режиссер и сценарист Антон Филипенко, режиссер, продюсер Андрей Богатырев, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова), основатель кинодистрибуционной компании Indian Films в России и компании Zakaria Entertainment (Индия) Назим Тасин, главный редактор платформы Okko Кристина Ширшова; генеральный директор «Монументал Пикчерс», продюсер «Монументал Вижн» Полина Шлихт (Россия-Германия).

«Дни короткометражного кино» пройдут с 14 по 21 декабря в Москве. Центральной площадкой смотра станет кинотеатр Музея Москвы.

В короткий список смотра включены 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 премьерных нейросетевых фильмов из разных стран.


Фото: кадр видео