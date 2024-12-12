Главной задачей нового гендиректора «Ленфильма» станет финансовое оздоровление студии

Главной задачей нового генерального директора киностудии «Ленфильм» станет разработка программы финансового оздоровления студии, говорится в Telegram-канале учреждения.



Накануне стало известно о том, что гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов прекращает полномочия, на должность назначена Надежда Андрющенко.



«Основная задача нового руководителя киностудии — разработка программы финансового оздоровления предприятия. В ближайшие полгода планируется решить ряд важных производственных и организационных задач, обозначить новые векторы развития «Ленфильма» как одного из основных российских кинопредприятий», — говорится в сообщении кинопредприятия.



В «Ленфильме» отметили, что Андрющенко является опытным специалистом в области финансового менеджмента, антикризисного управления, экономической безопасности. На «Ленфильме» новый руководитель ранее занимала пост директора службы безопасности.



Эдуард Суворов руководил киностудией с августа 2024 года, а до этого временно исполнял обязанности гендиректора решением собрания акционеров студии.











