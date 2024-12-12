Главной задачей нового гендиректора «Ленфильма» станет финансовое оздоровление студии

12.12.2024

Главной задачей нового гендиректора «Ленфильма» станет финансовое оздоровление студии
Главной задачей нового генерального директора киностудии «Ленфильм» станет разработка программы финансового оздоровления студии, говорится в Telegram-канале учреждения.

Накануне стало известно о том, что гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов прекращает полномочия, на должность назначена Надежда Андрющенко.

«Основная задача нового руководителя киностудии — разработка программы финансового оздоровления предприятия. В ближайшие полгода планируется решить ряд важных производственных и организационных задач, обозначить новые векторы развития «Ленфильма» как одного из основных российских кинопредприятий», — говорится в сообщении кинопредприятия.

В «Ленфильме» отметили, что Андрющенко является опытным специалистом в области финансового менеджмента, антикризисного управления, экономической безопасности. На «Ленфильме» новый руководитель ранее занимала пост директора службы безопасности.

Эдуард Суворов руководил киностудией с августа 2024 года, а до этого временно исполнял обязанности гендиректора решением собрания акционеров студии.