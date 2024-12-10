Мишустин инициировал инвентаризацию памятников культурного наследия

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о начале инвентаризации памятников культурного и исторического наследия страны. Эта мера направлена на определение необходимых финансовых и ресурсных затрат для их реставрации. Об этом он сообщил во время стратегической сессии, посвященной сохранению объектов культурного наследия народов страны.





Мишустин подчеркнул важность сохранения уникального наследия российской культуры и истории. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию акцентировал внимание на этой проблеме и поручил провести анализ нормативной базы, касающейся охраны и использования памятников, а также устранить избыточные и противоречивые требования.





Премьер-министр отметил необходимость провести инвентаризацию памятников, включенных в государственный реестр, и выстроить их по приоритетам для дальнейшего использования. Это позволит точно оценить объем необходимых финансовых средств, специалистов и времени для восстановления объектов.





Мишустин добавил, что бережное отношение к памятникам истории и культуры — это не только забота о прошлом, но и обязательство перед будущими поколениями. Он указал на то, что в каждом российском регионе имеются сохранившиеся предметы монументального искусства, старинные здания, храмы и усадьбы, которые рассказывают о многонациональной культуре страны. Премьер отметил, что такие объекты имеют ценность не только для профессионалов, таких как историки и археологи, но и для широкой аудитории, интересующейся историей России. В настоящее время в стране насчитывается около 160 тысяч подобных объектов. Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии, однако для восстановления некоторых потребуется значительное финансирование.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой



