В России появится магистерская программа по обучению музыкальных продюсеров

Российская академия музыки имени Гнесиных и НИУ ВШЭ в 2025/2026 учебном году запустит первое в России обучение в сетевой магистратуре по направлению «Продюсер в музыкальной индустрии».



Направление объединит знания в сфере менеджмента, медиакоммуникаций и цифровых технологий с профессиональными компетенциями в области музыковедения, передает пресс-служба ВШЭ.



«НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных подготовили образовательную программу для музыкальной индустрии: в 2025/2026 годах впервые в России начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер в музыкальной индустрии». Новаторская программа объединяет экспертные знания в сфере менеджмента, медиакоммуникаций и цифровых технологий (НИУ ВШЭ) с глубокими профессиональными компетенциями в области музыковедения (РАМ имени Гнесиных)», — сообщили в учреждении.



Для поступления кандидатам потребуется предоставить портфолио, написать мотивационное письмо, пройти собеседование. Подать заявку на программу можно уже сейчас.



Отмечается, что программа разработана представителями профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных.









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