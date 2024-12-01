Около десяти центров образования на русском языке будут открыты Россией за рубежом

01.12.2024

Около десяти центров образования на русском языке будут открыты Россией за рубежом
Минпросвещения России планирует открыть около десяти центров обучения русскому языку и культуре. Эти учреждения будут расположены в различных странах, в том числе в Африке. Кроме того, центр откроется в Лиме, столице Перу, сообщает «Российская газета».

За последние три года в 62 странах мира было открыто множество таких образовательных центров. Эти организации работают при поддержке педагогических университетов, каждый из которых отвечает за работу в определенной стране. 

Внутри России также активно развиваются подобные инициативы. Например, в Подмосковье на базе гимназии имени Е.М. Примакова был открыт центр, посвященный шейхе Фатиме Бинт Мубарак.


Фото: Pixabay. com