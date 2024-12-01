Около десяти центров образования на русском языке будут открыты Россией за рубежом

Минпросвещения России планирует открыть около десяти центров обучения русскому языку и культуре. Эти учреждения будут расположены в различных странах, в том числе в Африке. Кроме того, центр откроется в Лиме, столице Перу, сообщает «Российская газета».





За последние три года в 62 странах мира было открыто множество таких образовательных центров. Эти организации работают при поддержке педагогических университетов, каждый из которых отвечает за работу в определенной стране.





Внутри России также активно развиваются подобные инициативы. Например, в Подмосковье на базе гимназии имени Е.М. Примакова был открыт центр, посвященный шейхе Фатиме Бинт Мубарак.









Фото: Pixabay. com