Александр Бондарев возглавит производство на Киностудии имени Горького

Киностудия им. М. Горького объявила о назначении Александра Бондарева на должность первого заместителя генерального директора по кинопроизводству. В его обязанности войдет руководство производством, продвижением и дистрибуцией проектов, в которых киностудия выступает продюсером или сопродюсером.





Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева отметила, что в последние пять лет обновленная команда продюсерского центра активно работала над возрождением производства. Она подчеркнула необходимость вернуть киностудии способность разрабатывать и снимать фильмы различных жанров и форматов. Слащева выразила уверенность, что опыт Бондарева и его глубокое понимание индустрии помогут достичь значительных успехов в ближайшем будущем.





В пресс-службе киностудии добавили, что Бондарев продолжит курировать разработку и реализацию текущих проектов продюсерского центра. Его команде предстоит также создать новые игровые, документальные и научно-популярные фильмы и сериалы, некоторые из которых планируют представить уже в следующем году.





Бондарев отметил, что возглавить продюсерское направление такой легендарной киностудии является для него значительным вызовом в карьере. Он поблагодарил Юлиану Слащеву за доверие и подчеркнул, что команда продюсерского центра за последние пять лет добилась многого, восстановив объем выпуска кинопродукции. Бондарев выразил намерение продолжать работу по возрождению величия киностудии и созданию нового образа современного контент-продюсера.









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