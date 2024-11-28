Совфед одобрил законопроект Минкультуры об отнесении ОКН к объектам концессионных соглашений

Совет Федерации России одобрил инициативу Минкультуры, касающуюся включения объектов культурного наследия (ОКН) в перечень объектов, доступных для концессионных соглашений. Статс-секретарь — замминистра культуры России Жанна Алексеева выделила, что этот шаг создаст правовые условия, способствующие привлечению инвесторов в сферу сохранения и восстановления культурного наследия. Она отметила, что нововведение в целом положительно скажется на взаимоотношениях между государством и частным сектором.





Принятый закон расширяет список объектов концессионных соглашений, дополняя его культурным наследием в неудовлетворительном состоянии. Для того чтобы объект мог участвовать в концессионном соглашении, он должен быть зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов России, находиться в плохом состоянии и не иметь использования.





Однако некоторые объекты не подпадают под новое законодательство. В частности, мемориальные квартиры, мавзолеи, произведения монументального искусства и объекты религиозного назначения останутся вне сферы концессионного регулирования. Предусмотрены также обязательные требования к концессионерам: они должны будут проводить работы по сохранению объектов с соблюдением норм федерального и регионального законодательства в области охраны и популяризации культурного наследия.









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