Скончалась актриса театра и кино Вера Карпова

На 92-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Вера Карпова.



О кончине артистки сообщил Театр комедии имени Н. П. Акимова, где артистка прослужила более 60 лет.



«С прискорбием сообщаем, что 27 ноября скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова, легенда Театра комедии, народная артистка России, выдающийся деятель отечественной культуры», — говорится в сообщении учреждения.



В театре отметили, что Вера Карпова была воплощением особого, петербургского театрального стиля, артистической выправки, остроумия и шарма.



«Всю свою творческую жизнь актриса посвятила Театру комедии. Каждый режиссер обычно выбирает в качестве героини определенное лицо — так меняются времена в театре. Вера Карпова понадобилась всем. Она сама была — эпоха», — указано в сообщении.



Вера Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде, окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в Москве. В Театре комедии Карпова играла главные роли, в том числе Аннунциату в «Тени» Шварца, Оливию в «Двенадцатой ночи» Шекспира, Марью Антоновну в «Ревизоре» Гоголя. Актриса снималась в кинофильмах «Сын», «Человек родился», «Улица полна неожиданностей», «Осторожно, бабушка!», «Бедный, бедный Павел», «Преступление и наказание».









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