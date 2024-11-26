В Музее музыки начала работать выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова

В Российском национальном музее музыки стартовала выставка «Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова», сообщает ТАСС. На церемонии открытия генеральный директор музея Михаил Брызгалов отметил, что выставка предлагает зрителям уникальную возможность увидеть интересные произведения искусства.





Он подчеркнул , что среди представленных работ есть имена художников, знакомых каждому, независимо от их отношения к живописи. Некоторые из этих произведений демонстрируются в музее впервые. Брызгалов также добавил, что подобные выставки, посвященные созданию музыкальных сказок Римского-Корсакова, ранее не проводились.





Каждый раздел освещает одну из пяти опер композитора, основанных на сказочных сюжетах: «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок». Генеральный директор музея подчеркнул, что данная экспозиция станет символом Нового года в музее.





В выставку вошли живописные работы таких мастеров, как Михаил Врубель, Константин Коровин, Иван Билибин и Александр Бенуа. Посетители смогут ознакомиться с авторскими рукописями Римского-Корсакова, редкими нотными изданиями и фотографиями. Уникальные экспонаты включают майолики Врубеля «Берендей» и «Волхов», эскиз декорации к опере «Золотой петушок» Коровина, а также автографы композитора и театральные костюмы известных артистов, таких как Федор Шаляпин и Наталья Шпиллер.





В рамках выставки музей впервые представил редкие программы постановок опер Римского-Корсакова, созданные антрепризой «Русская опера в Париже» в 1930-х годах. Эти программы дополнены вклейками с иллюстрациями Ивана Билибина и Василия Васнецова.





Выставка будет работать для посетителей до 23 марта 2025 года.









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