В Музее музыки начала работать выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова

26.11.2024

В Музее музыки начала работать выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова
В Российском национальном музее музыки стартовала выставка «Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова», сообщает ТАСС. На церемонии открытия генеральный директор музея Михаил Брызгалов отметил, что выставка предлагает зрителям уникальную возможность увидеть интересные произведения искусства.

Он подчеркнул, что среди представленных работ есть имена художников, знакомых каждому, независимо от их отношения к живописи. Некоторые из этих произведений демонстрируются в музее впервые. Брызгалов также добавил, что подобные выставки, посвященные созданию музыкальных сказок Римского-Корсакова, ранее не проводились.

Каждый раздел освещает одну из пяти опер композитора, основанных на сказочных сюжетах: «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок». Генеральный директор музея подчеркнул, что данная экспозиция станет символом Нового года в музее.

В выставку вошли живописные работы таких мастеров, как Михаил Врубель, Константин Коровин, Иван Билибин и Александр Бенуа. Посетители смогут ознакомиться с авторскими рукописями Римского-Корсакова, редкими нотными изданиями и фотографиями. Уникальные экспонаты включают майолики Врубеля «Берендей» и «Волхов», эскиз декорации к опере «Золотой петушок» Коровина, а также автографы композитора и театральные костюмы известных артистов, таких как Федор Шаляпин и Наталья Шпиллер.

В рамках выставки музей впервые представил редкие программы постановок опер Римского-Корсакова, созданные антрепризой «Русская опера в Париже» в 1930-х годах. Эти программы дополнены вклейками с иллюстрациями Ивана Билибина и Василия Васнецова.

Выставка будет работать для посетителей до 23 марта 2025 года.


Фото: Pixabay.com