В Академии художеств откроется ретроспективная выставка Константина Петрова

Российская академия художеств представит ретроспективную выставку произведений народного художника РФ, академика РАХ Константина Петрова.



Выставочный проект приурочен к юбилею автора.



В экспозиции, которая откроется 4 декабря, будет представлено более ста работ мастера, созданных с 1991 по 2024 год.



«Отдавая предпочтение жанрам пейзажа, натюрморта и портрета, Константин Петров создает глубоко эмоциональные и поэтичные произведения. В пейзажах живописцу удается сохранить четкую, чистую линию повествования, которую он оживляет острым ракурсом и озвучивает цветом. Многие из них посвящены красоте Русской земли и ее малым городам: Переславлю-Залесскому, Боровску, Ярославлю, Воронежу и другим», — говорится в анонсе.



Посетить выставку можно будет до 12 января 2025 года.









Фото: пресс-служба РАХ