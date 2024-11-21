Состоялась премьера нового сериала «Уроки китайского»

20 ноября в кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера молодежного сериала «Уроки китайского», который представляет собой совместный проект онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и телеканала СТС. Первые две серии готовы к просмотру с 21 ноября на платформе «Амедиатека».





Сюжет сериала сосредоточен на темах взросления, дружбы и приключений. Режиссер Иван Макаревич, продюсер «Амедиатеки» Александра Нелюбина, генеральный продюсер Теймур Джафаров, продюсер СТС Максим Рыбаков, а также актеры Анна Слю, Денис Никитин, Александра Немчинова, Роберт Захарян и оператор Дмитрий Горевой представили проект.





Иван Макаревич отметил, что «Уроки китайского» рассказывают о том, как важно взрослеть, принимать ответственность и не бояться открываться. Режиссер подчеркнул, что зрители встретят множество ярких персонажей и неожиданных поворотов, создающих уникальную атмосферу. Он сравнил созданный мир с настоящей маленькой вселенной, в которую хочется погрузиться.





Этот сериал стал дебютным для Макаревича в качестве режиссера. В проекте снялись такие актеры, как Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова, а главные роли были доверены молодым актерам Александре Немчиновой и Денису Никитину.





После выхода в онлайн-кинотеатре сериал также появится в эфире СТС.









Фото: Предоставлено PR-службой «Амедиатеки»