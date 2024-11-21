Во Владимире на выставке представили шедевр эпохи раннего барокко

Полотно «Христос и грешница» представили на одноименной выставке в Палатах Владимирского музея-заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





По данным представителей музея, лишь столетия спустя эксперты смогли определить авторство полотна эпохи раннего барокко. Картина поступила в музей в 1920-е годы из имения Муромцево, где находилась в коллекции отставного полковника лейб-гвардии Гусарского полка Владимира Храповицкого.





Атрибуция памятников того периода осложнялась тем, что не было привычки подписывать работы. Автора произведения можно было установить лишь с помощью стилистического и технолого-технологического исследования. Имя художника долгое время оставалось неизвестным.





Сейчас можно смело утверждать, что «Христос и грешница» принадлежит кисти Антиведуто Грамматики, друга и последователя Караваджо. Полотно представляет собой редкий образец итальянской живописи эпохи раннего барокко и датируется началом XVII века.









Фото: Предоставлено пресс-службой Владимирского музея-заповедника