Третий Дубайский оперный бал прошел в ОАЭ

На Дубайском оперном балу в ОАЭ выступили представители международных клубов дружбы из 12 регионов России и иностранные студенты РУДН из 15 стран мира, передает «РГ».





По словам руководителя дирекции Всемирного фестиваля молодежи Даниила Бисслингера, для молодежи не существует границ, они хотят общаться, изучать традиции друг друга и создавать совместные культурные и общественные проекты.





В составе 15 пар молодые люди из России и других стран исполнили танец дебютантов под музыку Иоганна Штрауса-младшего. Участниками бала стали представители России, Китая, Алжира, Туниса, Шри-Ланки, Кот-д'Ивуара, Турции, Боливии, Индии, Латвии, Замбии, Бенина, Туркменистана, Коста-Рики, Казахстана и Белоруссии. Россию представляли молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской, Волгоградской, Псковской, Тверской областей, Алтайского края, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Мордовии и Карелии.





Ранее « Культура » сообщала, что в мероприятии примут участие Оркестр Бутмана, оперный тенор Пласидо Доминго, певица Соня Йончева, скрипач Павел Милюков и другие. Артисты выступят в сопровождении Vienna Strauss Festival Orchestra под управлением Дмитрия Юровского.









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