Оркестр Бутмана выступит на The Dubai Opera Ball 2024

Участниками третьего The Dubai Opera Ball 2024 станут народный артист России Игорь Бутман и его оркестр.



Выступление состоится 15 ноября.



По словам Бутмана, выступать на The Dubai Opera Ball стало для него доброй традицией.



«Каждый год здесь можно услышать лучших представителей классической и современной музыки, и для меня большая честь быть одним из приглашенных артистов. В этом году мы представим программу для гостей Дубайского бала вместе с моим квартетом», — приводит ТАСС слова артиста.



Участие в мероприятии примут также оперный тенор Пласидо Доминго, певица Соня Йончева, скрипач Павел Милюков и другие. Артисты выступят в сопровождении Vienna Strauss Festival Orchestra под управлением Дмитрия Юровского.









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