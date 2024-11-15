Оркестр Бутмана выступит на The Dubai Opera Ball 2024

15.11.2024

Оркестр Бутмана выступит на The Dubai Opera Ball 2024
Участниками третьего The Dubai Opera Ball 2024 станут народный артист России Игорь Бутман и его оркестр.

Выступление состоится 15 ноября.

По словам Бутмана, выступать на The Dubai Opera Ball стало для него доброй традицией.

«Каждый год здесь можно услышать лучших представителей классической и современной музыки, и для меня большая честь быть одним из приглашенных артистов. В этом году мы представим программу для гостей Дубайского бала вместе с моим квартетом», — приводит ТАСС слова артиста.

Участие в мероприятии примут также оперный тенор Пласидо Доминго, певица Соня Йончева, скрипач Павел Милюков и другие. Артисты выступят в сопровождении Vienna Strauss Festival Orchestra под управлением Дмитрия Юровского.


Фото: Pixabay.com