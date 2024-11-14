В Музее Победы будет работать «Почта Деда Мороза»

В Музее Победы будет работать новогодняя «Почта Деда Мороза», передает пресс-служба музея.



Отмечается, что ящик, куда можно опустить письмо главному новогоднему волшебнику, будет установлен на нулевом этаже главного здания музея на Поклонной горе.



Гости Музея Победы также смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения и записать для него свои пожелания. Лучшие поздравления будут размещены в соцсетях музея и отправлены в усадьбу Деда Мороза.



«Установка ящика и праздничная акция откроют в музее череду новогодних мероприятий. В декабре у нас будет установлена 10-метровая елка, а с 21 декабря — стартует новогодний исторический квест „Елка Победы“. Во время 1,5-часовой игры ребят ждут приключения в исторических декорациях, костюмированные персонажи, захватывающий лазер-таг, секретные шифры и головоломки, схватка с коварным компьютерным вирусом», — рассказали в Музее Победы.



В музее добавили, что самые добрые и впечатляющие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».









Фото: пресс-служба Музея Победы