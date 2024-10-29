Скончалась польская актриса из фильма «Ва-банк» Ельжбета Зайонцувна

Польская актриса Ельжбета Зайонцувна, известная своими ведущими ролями в таких фильмах, как «Ва-банк» и «Новые амазонки», скончалась на 67-м году жизни. Об этом проинформировал Союз польских актеров театра, кино, радио и телевидения.





Союз выразил глубокую печаль в связи с утратой коллеги, отметив, что новость о смерти актрисы стала шокирующей для всех. В последние годы жизни Зайонцувна боролась с серьезным заболеванием, у нее диагностировали болезнь Виллебранда, которая влияет на свертываемость крови.





Ельжбета Зайонцувна родилась 14 июля 1958 года в Варшаве. Она приобрела известность в 1980-х годах, снявшись в произведениях режиссера Юлиуша Махульского. К числу ее наиболее популярных фильмов относятся комедии «Ва-банк» (1981), «Новые амазонки» (1983) и «Ва-банк 2, или Ответный удар» (1984).









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