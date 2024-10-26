Сыктывкар примет Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры

С 22 по 26 ноября в Сыктывкаре пройдут Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры в рамках национального проекта «Культура». От Республики Коми была сформирована делегация из 220 человек, включая 184 участника от региона и 36 представителей Арктики, сообщает ТАСС.





Отбор участников состоялся во время Малых Дельфийских игр, которые проходили в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. За три дня конкурса более 300 исполнителей принимали участие в номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Народное пение», «Народные инструменты», «Художественные ремесла», «Изобразительное искусство» и «Фотография».





В состав жюри вошли специалисты в области культуры и образования из России, а также представители Коми и Кировской области.





Глава минкультуры Гульнара Идрисова отметила, что предстоящие игры станут значимым событием для культурной жизни как республики, так и страны, предоставив молодым талантам возможность раскрыть свои способности и установить новые связи.





Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что на мероприятии ожидается более 600 участников. Игры будут организованы в десяти номинациях, аналогичных предыдущему году, включая восемь конкурсных («Фортепиано», «Скрипка», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Народное пение», «Фотография», «Изобразительное искусство», «Кулинарное искусство») и две фестивальные («Народные инструменты», «Художественные ремесла»).









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