В Астраханском кремле впервые покажут оперу «Русалка» под открытым небом

30 и 31 августа состоится премьера оперы Александра Даргомыжского «Русалка» по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина. Спектакль пройдет в живописных декорациях кремля XVI века в рамках международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны», передает ТАСС.





Фестиваль «Каспийские сезоны» проходит в Астрахани уже четвертый год с 17 августа по 1 сентября в рамках национального проекта «Культура». В этом году премьера оперы «Русалка» выбрана в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.





В постановке примет участие хор из Калмыкии, состоящий из 80 человек, а главные роли исполнят ведущие солисты Большого и Мариинского театров, театра «Геликон-опера», а также Астраханского театра оперы и балета. Среди них — заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Тихомиров и солистка Мариинского театра Наталья Павлова.





«Команда Сергея Новикова работает в новом ключе. В этом году, я думаю, мы удивим зрителя масштабным сопровождением шести сцен видеоконтента. Также к этой постановке было сшито 250 костюмов, было задействовано более семи организаций и ателье по пошиву костюмов совместно с цехами театра», — рассказала директор Астраханского театра оперы и балета Наталья Шагова.





О предстоящей премьере «Русалки» в рамках фестиваля «Каспийские сезоны» сообщала газета « Культура ».









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