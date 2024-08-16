Умерла заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова

Скончалась заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова.





Артистка умерла на 79-м году жизни, говорится на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.



«Пришли печальные новости, 14 августа 2024 года в возрасте 79 лет перестало биться сердце заслуженной артистки Республики Беларусь Тамары Владимировны Скворцовой», — указано в сообщении.



В театре рассказали, что Скворцова сыграла в театре более 80 запоминающихся ролей, в их числе Мальвину из «Нестерки», Варвару Ивановну из «Касатки», Марселу из «Хама», Агафью Тихоновну из «Женитьбы» и другие.



«Тамара Владимировна защищала достоинство театра „Колас“ на многочисленных международных театральных фестивалях и всегда получала высокие оценки. Она пользовалась большой популярностью у зрителей, критиков и театральной общественности. Тамару Скворцову отличали творческая неутомимость и постоянное желание работать. Театр был для нее главным содержанием и смыслом жизни. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.









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