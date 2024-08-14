В Сочи в 57-й раз пройдет фестиваль «Красная гвоздика»

В Сочи пройдет Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона.



Международный фестиваль-конкурс состоится с 18 по 22 августа. В этом году мероприятие пройдет в 57-й раз, рассказали организаторы.



Участниками фестиваля станут не только профессиональные композиторы и исполнители из разных регионов России и стран СНГ, но также артисты из дружественных стран, любительские коллективы.



Специально для фестиваля артисты из ДНР во главе с композитором Михаилом Хохловым подготовили концертную программу «Непокоренные».



В жюри фестиваля вошли известные деятели культуры и искусства. Председателем жюри стал композитор Олег Иванов.



«Считаю крайне важным и актуальным событием возрождение легендарного музыкального фестиваля „Красная гвоздика“. Этот фестиваль поможет сохранению и приумножению великих достижений отечественной песенной культуры прошлого века, новому обретению самих себя в наше время — время глобализации и размывания национальной культурной сущности; поднятию профессионализма в его истинном, благородном смысле», — сказал Иванов.











