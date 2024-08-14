Ольга Любимова пожелала успехов Ивану Никифорчину на посту худрука МГАСО

14.08.2024

Ольга Любимова пожелала успехов Ивану Никифорчину на посту худрука МГАСО
Новым художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра назначен Иван Никифорчин.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.

«Новым художественным руководителем одного из старейших симфонических оркестров России назначен Иван Никифорчин — лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова. Он неоднократно выступал с МГАСО и на протяжении последних лет сотрудничал со многими ведущими оркестровыми коллективами страны», — говорится в сообщении главы Минкультуры.

Ольга Любимова отметила, что коллектив был основан в 1943 году, а его первым руководителем стал дирижер Большого театра, народный артист СССР Лев Штейнберг.

«В разные годы оркестром руководили такие прославленные музыканты, как Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова и Павел Коган. Желаю успехов!» — указано в сообщении.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova