Ольга Любимова пожелала успехов Ивану Никифорчину на посту худрука МГАСО

Новым художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра назначен Иван Никифорчин.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



«Новым художественным руководителем одного из старейших симфонических оркестров России назначен Иван Никифорчин — лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова. Он неоднократно выступал с МГАСО и на протяжении последних лет сотрудничал со многими ведущими оркестровыми коллективами страны», — говорится в сообщении главы Минкультуры.



Ольга Любимова отметила, что коллектив был основан в 1943 году, а его первым руководителем стал дирижер Большого театра, народный артист СССР Лев Штейнберг.



«В разные годы оркестром руководили такие прославленные музыканты, как Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова и Павел Коган. Желаю успехов!» — указано в сообщении.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova