В Пекине выступил детский хореографический ансамбль «Калинка»

В Российском культурном центре в Пекине прошел концерт детского ансамбля «Калинка». Участники в возрасте от 14 до 18 лет, исполнили несколько народных танцев, вызвавших восторг китайской публики, сообщает ТАСС.





В программе концерта зрителям были представлены такие танцевальные номера, как «Ярмарка», «Нанайский», «Яблочко», «Ложки», «Параня» и, конечно, «Калинка».





Ансамбль «Калинка» приехал в Китай по приглашению Пекинского народного общества дружбы с заграницей для участия в 10-й Неделе международных молодежных обменов в области культуры и искусств «Веселый Пекин». За два дня ансамбль, впервые выступавший в нынешнем составе в КНР, показал свое мастерство на сцене Центра молодежных научных и культурных обменов Фонда имени Сун Цинлин.





«Мы с вами становимся свидетелями взаимного проникновения наших культур. В основе этого, конечно, лежит родная народная музыка, песни и танцы», — прокомментировал исполнительный директор РКЦ Александр Гуптор.





Гуптор также подчеркнул, что сохранение и передача этих традиций молодому поколению являются важным вкладом в развитие современного искусства и укрепление культурных связей между странами.





Ответственный секретарь Общества российско-китайской дружбы Зухра Султанова отметила, что выступление «Калинки» было встречено с большой теплотой как китайскими, так и иностранными участниками мероприятия.