Сериал об Олимпиаде в Москве установил рекорд на «Кинопоиске»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сообщил о выдающемся успехе спортивной драмы «Игры» Евгения Стычкина, посвященной Олимпиаде 1980 года. Сериал, который стал доступен зрителям 3 августа, привлек более 1 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса» всего за четыре дня после премьеры.





Результат установил новый рекорд для платформы, так как ни один другой сериал не собрал столько аудитории так быстро. Сюжет сериала сосредоточен на подготовке XXII летних Олимпийских игр в Москве. Главный герой, Игорь, работает волонтером в оргкомитете Олимпиады и сталкивается с различными персонажами, через которых он осознает всю драму, окружающую подготовку к этому значимому событию, находившемуся на грани срыва.





В главных ролях снялись известные актеры, включая Юрия Стоянова, Игоря Костолевского, Григория Верника, Марию Карпову, Алексея Серебрякова и Леонида Каневского. Пресс-служба отметила, что зрительский рейтинг сериала составляет 7,6. Первые два эпизода уже доступны для просмотра, а новые серии будут выходить еженедельно по субботам. Финальная серия запланирована на 14 сентября.









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